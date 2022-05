NVIDIA GeForce Now, ecco l'aggiornamento settimanale tra ultra-low latency ed altro

Puntuale come ogni giovedì, arriva l'aggiornamento settimanale di GeForce NOW. Questa settimana, segnaliamo l'aggiunta di ben nove titoli sulla piattaforma, per un totale di 10 nuovi giochi che entreranno a far parte della libreria.

Di seguito la lista:

Crossfire: Legion (Nuova release su Steam)

My Time at Sandrock (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Out There: Oceans of Time (Nuova release su Steam)

Raji: An Ancient Epic (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Roller Champions (Nuova release su Ubisoft Connect)

Soda Crisis (Nuova release su Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Epic Games Store)

The King of Fighters XV (Steam and Epic Games Store)

The Planet Crafter (Steam)

The Political Machine 2020 (Steam)

Inoltre, agli utenti RTX 3080 viene anche data la possibilità di elevare la loro esperienza grazie alla possibilità di giocare fino al 4K/60Fps sia su PC che Mac. Per questi membri sarà anche possibile giocare in ultra-low latency, ovvero con la latenza estremamente ridotta, per sessioni di gioco di otto ore.

Solo qualche giorno settimana, NVIDIA aveva introdotto lo streaming in 4K/60Fps su GeForce Now RTX 3080.

Nell'aggiornamento del 19 Maggio 2022, invece, era arrivato su NVIDIA GeForce NOW Fortnite su mobile e Vampire Swansong, a cui si aggiungono altri titoli. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine dei singoli aggiornamenti.