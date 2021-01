Nvidia GeForce Now aggiunge ufficialmente il supporto ai nuovi MacBook M1

Dopo aver ricevuto una versione completamente funzionante di Ubuntu, continua l'eccezionale percorso di adattamento dei principali servizi ai nuovi ultraportatili Apple alimentati dal processore proprietario ARM Apple M1.

L'ottima notizia arriva direttamente da Nvidia che, con la versione beta 2.0.27 ha finalmente aggiunto il supporto ufficiale ai dispositivi macOS equipaggiati col nuovo chip Apple M1. Sarà quindi sufficiente visitare la pagina ufficiale del servizio, in cui una notifica consiglierà di scaricare l'app nativa per il proprio dispositivo in maniera del tutto automatica.

Già a novembre l'azienda aveva esteso il supporto del suo servizio di Cloud Gaming su dispositivi iOS e iPadOS tramite Safari, bypassando di fatto l'AppStore.

Vale la pena notare che si tratta del primo sistema operativo per processori ARM a ricevere questo supporto. Su Windows 10 per dispositivi basati su ARM infatti non è ancora possibile usufruire in maniera nativa al servizio ma sarà necessario utilizzare il servizio da browser.

Un nuovo tassello per l'ottimo servizio di cloud gaming Nvidia che permette, a differenza di piattaforme come Stadia, di utilizzare le proprie librerie, come ad esempio quella di Steam, per giocare in streaming ai giochi già posseduti.

Per approfondire il servizio offerto da Nvidia, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra prova sul campo.