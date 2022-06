NVIDIA GeForce NOW si arricchisce con Mass Effect e It Takes Two a 120 FPS

Dopo il discusso addio di God of War a GeForce NOW, che però interesserà solo i nuovi utenti a partire da luglio, certamente per questo inizio d'estate NVIDIA non ha assolutamente lesinato in termini di sorprese.

Siamo ormai al secondo scaglione di un giugno 2022 esplosivo per GeForce NOW, all'insegna di Warhammer e LEAP. In questa fase, oltre ai canonici dieci titoli della settimana, la piattaforma di Cloud Gaming del team verde vedrà l'approdo sull'applicazione di una nuova ondata di titoli EA.

In particolare, le uscite già annunciate saranno:

Pro Cycling Manager 2022 (nuovo lancio su Steam)

The Cycle: Frontier (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Tour de France 2022 (nuovo lancio su Steam)

Core Keeper (Steam)

KeyWe (Steam)

Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

Silt (Steam and Epic Games Store)

A cui si aggiungono Mass Effect Legendary Edition e It Takes Two, entrambi accessibili tramite libreria Steam e Origin.

Quanto alle specifiche relative alle prestazioni, gli utenti sottoscrittori di un abbonamento RTX 3080 potranno giocare alla Legendary Edition di Mass Effect in 4K e a 120 FPS sia su PC che su Mac, mentre It Takes Two sarà riproducibile a 120 FPS anche sugli smartphone supportati, ricordando che al netto delle prestazioni con il piano di sottoscrizione Premium si potrà beneficiare anche di una latenza ridotta, grazie alle incredibili performance dei nuovi SuperPod.