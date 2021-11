NVIDIA GeForce Now arriva sui TV LG OLED ed LCD: i modelli supportati

LG diventa il primo produttore di TV a supportare il servizio GeForce NOW di NVIDIA. La società infatti ha annunciato che l'applicazione sarà disponibile questa settimana, il 19 Novembre 2021, su alcuni modelli di TV in oltre 80 canali.

La lista completa dei TV supportati non è disponibile, ma nel comunicato stampa ripreso da FlatPanelsHD viene evidenziato che "l'app sarà disponibile in beta a partire da questa settimana sull'LG Content Store" su alcuni modelli di TV LG 4K OLED, QNED Mini LED e NanoCell 2021 in 80 mercati.

Il client consentirà agli utenti di godere di 35 giochi free-to-play con un solo controller compatibile, senza alcun hardware aggiuntivo richiesto. Nella lista troviamo Rocket League, Destiny 2, Marvel's Guardians of the Galaxy e Crysis Remastered Trilogy.

Non è chiaro se tra i mercato selezionati figuri anche l'Italia o no, ma sarà senza dubbio curioso ed importante capire i TV su cui si potrà eseguire lo streaming, che per GeForce NOW sarà offerto ad una risoluzione fino a 1080p e 60fps con SDR. L'app è già disponibile su PC Windows, macOS, ChromeOS Android e NVIDIA Shield.

Di recente, NVIDIA ha aperto i preordini di GeForce NOW RTX 3080, ma si è parlato anche dei presunti fps ridotti su GeForce NOW Founders.