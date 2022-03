NVIDIA GeForce Now: arrivano Martha is Dead e il mensile per RTX 3080

Nella nostra recente prova di GeForce NOW RTX 3080 abbiamo provato a raccontare i punti di forza del nuovo top tier dell'offerta di Cloud Gaming di NVIDIA. Oggi, finalmente, questo piano accoglie anche la formula mensile.

Tra Ray Tracing, streaming a 1440p e fino a 120 FPS, il promettente nuovo livello di gaming in rete del team verde ha raccolto pareri piuttosto positivi. Le prestazioni offerte dai nuovi datacenter con i cosiddetti SuperPod sembrano rispettare le aspettative, tuttavia non tutto è perfetto.

Infatti, i piani di sottoscrizione previsti da NVIDIA finora consentivano di avere accesso a questo significativo miglioramento dell'esperienza con abbonamento semestrale. Per questo motivo, finalmente diamo il benvenuto alla nuova formula mensile, pensata per avere meno vincoli di durata sul proprio abbonamento, al costo di 19,99 euro al mese. Chi invece desidera optare per il piano da 6 mesi, ricordiamo che è possibile ottenere un mese in omaggio al costo complessivo di 99,99 euro.

Ma non ci sono solo abbonamenti in questo "GeForce NOW Thursday", poiché il catalogo si arricchisce, come da tradizione di una serie di titoli piuttosto interessanti, ovvero:

Buccaneers! (nuovo lancio su Steam)

Distant Worlds 2 (nuovo lancio su Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (nuovo lancio su Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

(Steam) Survival Quiz CITY (Steam)

A questo lotto si aggiunge e conferma il supporto del servizio anche al nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla, su cui abbiamo recentemente messo le mani nel nostro provato di L'alba del Ragnarok.