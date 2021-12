NVIDIA GeForce Now: in attivazione in Europa gli abbonamenti RTX 3080

Poco dopo aver aperto i preordini degli abbonamenti RTX 3080 su GeForce Now, NVIDIA ha annunciato che a partire da oggi per coloro che hanno effettuato il preordine, le sottoscrizioni sono in fase di attivazione.

Gli utenti RTX 3080 potranno godere di una risoluzione più elevata, con latenza inferiore e sessioni di gioco più lunghe, raggiungendo fino ad otto ore, oltre ad un controllo ancora maggiore sulle impostazioni di gioco.

Gli aggiornamenti continueranno per tutti gli account abilitati fino a quando tutte le richieste non saranno soddisfatte, ed i preordini per gli abbonamenti semestrali RTX 3080 sono ancora accettati sia in Europa che nel Nord America.

NVIDIA ha anche comunicato l'aggiunta di 20 nuovi titoli che si aggiungono alla libreria GeForce Now:

Chorus (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store)

Icarus (nuovo lancio su Steam)

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (nuovo lancio su Steam)

Propnight (nuovo lancio su Steam)

Wartales (nuovo lancio su Steam)

Dead by Daylight (gratuito su Epic Games Store)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam e Epic Games Store)

Ruined King: A League of Legends Story (disponibile Steam e Epic Games Store)

Timberborn (disponibile su Steam e Epic Games Store)

A dicembre inoltre arriveranno anche:

A-Train: All Aboard! Tourism (nuovo lancio su Steam)

Monopoly Madness (nuovo lancio su Ubisoft Connect)

Syberia: The World Before (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store)

White Shadows (nuovo lancio su Steam)

BattleBeasts (Steam)

FOREWARNED (Steam)

Operencia: The Stolen Sun (Steam)

Super Magbot (Steam)

Tannenberg (Steam and Epic Games Store)

Untitled Goose Game (Epic Games Store)

Wargroove (Steam)

Di recente, GeForce Now di NVIDIA è arrivato sui TV LG OLED ed LCD.