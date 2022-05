NVIDIA, GeForce NOW e driver per Evil Dead: boost dell'85% con il DLSS

I nuovi Game Ready Driver di NVIDIA aggiungono il supporto ad alcuni titoli decisamente interessanti, con DLSS e altre ottimizzazioni che consentono di ottenere il massimo dalle schede video del team verde.

Dopo l'ultimo, incredibile aggiornamento, con cui è arrivato anche il supporto a Apple M1 su GeForce NOW, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di Evil Dead: The Game e altri sette titoli sulla piattaforma, sfondando il muro dei 1.300 giochi supportati.

Quanto alla nuova lista di giochi in arrivo in streaming su GeForce NOW, i nuovi innesti sono:

Achilles: Legends Untold (Nuova release su Steam)

Brigandine The Legend of Runersia (Nuova release su Steam)

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Nuova release su Steam)

Songs of Conquest (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Cepheus Protocol Anthology (Nuova release su Steam, 13 maggio)

Evil Dead: The Game (Nuova release su Epic Games Store)

(Nuova release su Epic Games Store) Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

Proprio il gioco basato sullo storico franchise innescato da La Casa di Sam Raimi e sfociato nella recente Serie TV Ash VS The Evil Dead, è anche nella lista dei titoli che ottengono il supporto nell'ultima build dei driver per schede video NVIDIA GeForce, in cui sarà possibile, oltretutto, ottenere un boost prestazionale fino all'85% attivando il DLSS.



Ricordiamo che la data di lancio di Evil Dead: The Game è fissata per il 13 maggio 2022.