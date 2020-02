NVIDIA: GeForce NOW esce dalla beta ed è finalmente disponibile per tutti

Il cloud gaming tenta di ritagliarsi uno spazio da protagonista nel panorama videoludico. Dopo il recente lancio di Stadia e con l'avvio della beta di Project xCloud, torna a far parlare di se GeForce NOW di NVIDIA che da oggi è ufficialmente disponibile per tutti.

Il servizio di game streaming di NVIDIA esce infatti dalla fase di closed beta è da questo momento è possibile accedervi senza passare dalle liste di attesa. Con il lancio ufficiale GeForce NOW sarà disponibile su PC Windows, Mac Os, dispositivi mobile e su TV tramite Nvidia Shield ed entro la fine dell'anno NVIDIA ha programmato di aggiungere il supporto ai dispositivi Chromebook. Il servizio vanta una libreria ricca, con oltre cento titoli accessibili da subito, alcuni dei quali free-to-play (come Fortnite e World of Tanks). Tutti i giochi sono aggiornati all'ultima versione disponibile e richiedono un download spesso inferiore ai 100 megabyte. Insomma, l'obbiettivo di NVIDIA è quello di avere una barriera d'ingresso praticamente inesistente: è ovviamente garantito il supporto a tastiera e mouse e anche ai controller più noti. GeForce NOW naturalmente basa i suoi servizi cloud su hardware NVIDIA e può garantire una qualità grafica pari a quella di una GeForce RTX 2080 (Ray Tracing incluso).

Al momento sono disponibili due pacchetti per accedere a GeForce NOW: uno "Standard" completamente gratuito che permette sessioni di un'ora e uno "Founders" che garantisce l'accesso illimitato al prezzo di 5,49 euro al mese per il primo anno. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il provato di GeForce NOW è già disponibile sulle pagine di Everyeye.