NVIDIA GeForce NOW, un giugno 2022 esplosivo: ecco tutte le uscite

Se maggio 2022 è stato il mese dell'arrivo dei controlli touch su Fortnite per GeForce NOW, l'inarrestabile ascesa del servizio NVIDIA per il Cloud Gaming non ha intenzione di fermarsi neanche per un secondo, con 25 titoli in arrivo a giugno.

I primi sette sono già pronti per sbarcare sulla piattaforma entro la prima settimana, con gli altri in arrivo nel corso del mese e un'ondata di offerte per celebrare al meglio il Warhammer Festival. Gli appassionati del genere potranno acquistare e giocare in streaming sul servizio offerto dal team verde questi titoli in offerta:

Warhammer: Vermintide II (Steam)

(Steam) Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Battlesector (Steam, Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (Steam, Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War (Steam, Epic Games Store)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (Steam)

(Steam) Warhammer 40,000: Mechanicus (Steam)

Per saperne di più sulle offerte, suggeriamo di visitare la Warhammer Community in cui troverete tutte le informazioni in merito. Messo per un momento da parte il fantastico mondo di Warhammer, a giugno i titoli in arrivo saranno tantissimi. La prima settimana sarà caratterizzata dal supporto a:

LEAP (nuovo lancio su Steam)

(nuovo lancio su Steam) Souldiers (nuovo lancio su Steam)

Twilight Wars: Declassified (nuovo lancio Steam)

ABRISS - build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director's Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

Nel corso delle settimane successive, poi, verranno resi disponibili per il gaming in cloud anche:

MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator (nuovo lancio su Steam, 8 giugno)

POSTAL: Brain Damaged (nuovo lancio su Steam, 9 giugno)

Pro Cycling Manager 2022 (nuovo lancio su Steam, 9 giugno)

Tour de France 2022 (nuovo lancio su Steam, 9 giugno)

(nuovo lancio su Steam, 9 giugno) Builder Simulator (nuovo lancio su Steam, 9 giugno)

Chivalry 2 (nuovo lancio su Steam, 12 giugno)

Starship Troopers - Terran Command (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store, 16 giungo)

Airborne Kingdom (Steam)

Core Keeper (Steam)

Fishing: North Atlantic (Steam)

Immortal Life (Steam)

(Steam) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

KeyWe (Steam)

King Arthur: Knight's Tale (Steam)

Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

Silt (Steam and Epic Games Store)

SimAirport (Steam)

Ricordiamo, infine, che già alla chiusura del mese di maggio 2022 erano arrivate importanti novità per quel che riguarda sia titoli che ottimizzazioni sulla piattaforma. In particolare, ci riferiamo al fatto che l'ultimo aggiornamento settimanale del mese è arrivato il supporto ultra-low latency su GeForce NOW RTX 3080.