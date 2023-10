NVIDIA GeForce Now fa il pieno ad Ottobre 2023: in arrivo 60 nuovi giochi, 21 al day one

Nel consueto aggiornamento di inizio mese, NVIDIA ha presentato la lineup di titoli che vedranno la luce su GeForce Now nel corso del mese appena iniziato. Ottobre 2023 è destinato ad essere uno dei più ricchi, grazie all’aggiunta di ben 60 nuovi titoli, di cui 29 già disponibili da questa settimana e 21 al day one.

Nel comunicato stampa, NVIDIA spiega come Ottobre 2023 sia il mese di Forza Motorsport (qui trovate la nostra recensione di Forza Motorsport), Assassin’s Creed Mirage, Cities: Skylines II ed Hellboy, ma non sono gli unici giochi che saranno presenti in lineup al dayone nel cloud.

Di seguito la lista dei 29 giochi in arrivo questa settimana:

Battle Shapers (Nuovo lancio su Steam, 3/10)

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (Nuovo lancio su Steam, 3/10)

Station to Station (Nuovo lancio su Steam, 3/10)

The Lamplighter’s League (Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 3/10)

Thief Simulator 2 (Nuovo lancio su Steam, 4/10)

Heads Will Roll: Reforged (Nuovo lancio su Steam, 4/10)

Assassin’s Creed Mirage (Nuovo lancio su Ubisoft, 5/10)

Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Arcade Paradise (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

The Ascent (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Citizen Sleeper (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Dicey Dungeons (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Godlike Burger (Epic Games Store)

Greedfall (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Hypnospace Outlaw (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Killer Frequency (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Lonely Mountains: Downhill (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Metro 2033 Redux (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Metro: Last Light Redux (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

MudRunner (Xbox, available on Microsoft Store)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Epic Games Store)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Soccer Story (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

SOMA (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Space Hulk: Tactics (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

SpiderHeck (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Surviving Mars (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Dal 5 al 9 Ottobre, per gli utenti GeForce Now sarà riservato l’evento di World of Warships: coloro che prenderanno parte ad una serie di sfide nel gioco potranno ottenere delle speciali ricompense ed una prova gratuita dell’abbonamento GeForce Now Priority.