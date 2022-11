NVIDIA GeForce Now porta lo streaming in 4K sulle smart tv Samsung

Puntuale come ogni giovedì, arriva il GFN Thursday, che questa settimana porta con se un’importante ottimizzazione del gaming da TV. Arriva infatti il supporto allo streaming 4K sulle smart TV Samsung, senza la necessità di essere supportati da una console.

NVIDIA spiega che gli utenti potranno giocare subito ad oltre 1.400 giochi per PC, senza tempi di download e senza preoccupazioni di memoria godendo del 4K. Sono compatibili con lo streaming 4K le smart TV Samsung 2022, ma la società è al lavoro per aggiungere il supporto per GeForce Now - sempre in 4K - anche su alcuni modelli del 2021.

Gli utenti con l’abbonamento RTX 3080 saranno i primi a trasmettere in modo nativo fino al 4K sulle smart tv di Samsung, oltre ad ottenere sessioni di gioco di otto ore e l’accesso esclusivo ai server GeForce RTX 3080, il tutto a bassa latenza.

Per quanto riguarda i giochi in arrivo sulla piattaforma, di seguito la lista:

Ballads of Hongye (nuovo lancio su Steam)

Bravery and Greed (nuovo lancio su Steam)

TERRACOTTA (nuovo lancio su Steam ed Epic Games)

Warhammer 40,000: Darktide (Nuova lancio con accesso beta pre-ordine su Steam)

Frozen Flame (nuovo lancio su Steam, 17/11)

Goat Simulator 3 (nuovo lancio su Epic Games, 17/11)

Nobody — The Turnaround (nuovo lancio su Steam, 17/11)

Caveblazers (Steam)

The Darkest Tales (Epic Games)

The Tenants (Epic Games)

Qualche settimana fa, NVIDIA aveva annunciato lo streaming ad alta risoluzione anche sui nuovi Chromebook.