NVIDIA GeForce Now potrebbe avere un prezzo inferiore a Google Stadia

Nella serata di ieri l'account Twitter di VideoCardz ha pubblicato quello che dovrebbe essere il listino prezzi di GeForce Now, il servizio di streaming videludico di NVIDIA che arriverà su PC e macOS anche in Europa. Nel tweet vengono citati due tipi di abbonamento, di cui uno a pagamento ed uno no.

Secondo VideoCardz, con "GeForce NOW Free" gli utenti avranno accesso gratuito, per un massimo di un'ora a sessione, alla libreria. Probabilmente questa opzione è stata studiata per consentire ai videogiocatori di testare le proprie configurazioni e provare il servizio nella sua interezza.

Il secondo è battezzato "GeForce NOW Founders" ed a 4,99 Dollari al mese per 12 mesi consentirà di giocare senza limiti di tempo. Il piano garantirà anche il priority access, il supporto al raytracing e novanta giorni di prova gratuiti. VideoCardz sottolinea che si tratterà di una promozione disponibile a tempo limitato, sebbene non indichi la scadenza.

Nel caso in cui rumor dovesse rivelarsi veritiero e quindi confermato da NVIDIA, GeForce Now arriverebbe ad un prezzo inferiore rispetto a quello di Google Stadia: il servizio del colosso dei motori di ricerca infatti è disponibile a 9,99 Dollari al mese.

Attendiamo le conferme di rito, ma all'appello mancano ancora diverse informazioni. La domanda che in molti si fanno riguarda lo streaming in 4K HDR, su cui non sono emerse indicazioni.