NVIDIA GeForce NOW RTX 3080: il cloud gaming fino a 4K apre ai preordini!

Il lancio di NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 ha lasciato pubblico e critica nell'hype più totale in attesa del lancio ufficiale. Il nuovo servizio verrà accompagnato da un corposo aggiornamento dei supercomputer da gaming del team verde, ora chiamati NVIDIA SuperPod.

Il piano di sottoscrizione GeForce NOW RTX 3080 permetterà di sfruttare il noto servizio di cloud gaming, che consente oltretutto di utilizzare il proprio parco titoli presente sui principali client come Steam, a un costo di 99,99 euro ogni sei mesi con accesso esclusivo ai nuovi server, sessioni di gioco di 8 ore e un boost prestazionale tale da poter spingere la propria esperienza fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac e fino alla risoluzione 4K su piattaforma NVIDIA Shield TV HDR.

La notizia arriva a distanza di pochissime ore dall'annuncio dell'arrivo di New World su GeForce NOW insieme a Riders Republic, The Forgotten City e Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration. Ovviamente, i titoli compatibili con le tecnologie RTX di NVIDIA godranno anche di una moltitudine di impostazioni aggiuntive per rendere le proprie sessioni RTX ON sfruttando anche il DLSS quando presente.

Ricordiamo che i membri Founders avranno la possibilità di ottenere uno sconto del 10% e la possibilità di rimanere Founders for Life anche al termine della sottoscrizione Premium.