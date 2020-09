NVIDIA: la GeForce RTX 3090 è il 15% più veloce della RTX 3080 nei giochi 4K

Arriva oggi sul mercato la nuova NVIDIA RTX 3090, la scheda grafica con 10496 core CUDA e 24GB di memoria GDDR6X ed in attesa di leggere le recensioni arrivano le prime importanti indicazioni da parte del produttore sulle prestazioni.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, NVIDIA ha affermato che la scheda è progettata per gli utenti più esigenti, e rappresenterà sicuramente un'ottima soluzione anche per i creator che realizzano contenuti cinematografici, ma sottolinea anche le prestazioni in termini d'AI della nuova scheda.

La parte più interessante del post però è quella riguardante il gaming in 4K. NVIDIA, infatti, ha affermato che la scheda sarà tra il 10 ed il 15% più veloce rispetto alla RTX 3080 nei giochi 4K, una dichiarazione che i colleghi di Videocardz hanno avuto modo di confermare con alcuni redattori che stanno effettuando le recensioni l'incremento delle prestazioni, sebbene sia quantificato in media intorno al 10-12%.

NVIDIA, nel post si scusa anticipatamente per la disponibilità limitata: "dal momento che abbiamo costruito GeForce RTX 3090 per un gruppo unico di utenti, come la TITAN RTX, ci scusiamo anticipatamente per il fatto che sarà disponibile in quantità limitate il giorno del lancio. Sappiamo che questo è frustrante e stiamo lavorando con i nostri partner per aumentare l'offerta nelle settimane a venire" si legge nel post.

Nella giornata di ieri le prestazioni della RTX 3090 in 8K si sono fatte vedere in alcuni video gameplay, mentre qualche giorno fa alcuni dati hanno mostrato la potenza nel mining.