NVIDIA GeForce RTX 2060 da 12GB in arrivo, ma ci sarà una Founders Edition?

A distanza di pochi giorni dalla conferma ufficiale della NVIDIA RTX 2060 da 12GB, il grande ritorno di una delle schede video mainstream più apprezzate della Serie Turing continua a tenere banco. Nel mentre, la domanda sorge spontantea: arriverà in versione Founders Edition?

A rispondere ci hanno pensato i ragazzi di TechPowerUP, i quali hanno confermato la scomparsa di qualunque riferimento alla versione "ufficiale" di questa scheda. In particolare, in un aggiornamento presente alla fonte, è possibile leggere che "NVIDIA ha aggiornato il suo portale per rimuovere la porzione di specifiche che recitava la scritta 'Founders Edition'. Abbiamo ricevuto conferma dalla stessa NVIDIA che non ci sarà una RTX 2060 12GB in questa versione, ma solo varianti custom prodotte dai produttori partner".

Con i suoi 2176 Core CUDA e 34 RT Core, nella rasterizzazione tradizionale e in Ray Tracing dovrebbe garantire già di base delle prestazioni superiori rispetto alla sorella minore, ulteriormente avvalorate dalla presenza di un quantitativo doppio della memoria video a disposizione. 12GB di RAM GDDR6 invece di 6, sempre su bus 192-bit e con una larghezza di banda che consente il trasferimento fino a 336 GB/s.

Nel mentre, si fanno sempre più insistenti le voci sulla data di lancio della NVIDIA RTX 3050 in versione desktop, l'offerta entry-level della famiglia Ampere e probabilmente ultimo tassello della lineup originaria, prima del vociferato arrivo delle versioni Super, ancora da confermare.