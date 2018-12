NVIDIA GeForce RTX 2060 ormai non ha segreti: leak a 360 gradi

Come spesso avviene, i leak svelano in anteprima le nuove schede video. Questa volta è toccato a NVIDIA GeForce RTX 2060, che è trapelata online a 360 gradi. La GPU dovrebbe essere annunciata il prossimo 7 gennaio 2019, ma disponiamo già delle presunte caratteristiche e di molte foto dettagliate.

In particolare, come riportato dai soliti instancabili colleghi di Videocardz, NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-300) dovrebbe disporre di 1920 CUDA core, 30 RT core, 240 tensor core, 120 TMU e 48 ROP. Base clock e Boost Clock dovrebbero essere rispettivamente di 1.365 e 1.680 MHz, per una potenza complessiva di circa 6,5 teraflop. La GPU dovrebbe essere da 6GB.

La NVIDIA GeForce RTX 2060 sarà probabilmente annunciata nel keynote che precederà l'apertura dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas (8-12 gennaio). Stando a diverse fonti, questa scheda video dovrebbe essere introdotta nei mercati selezionati a partire dal 15 gennaio 2019. La variante Founders Edition dovrebbe presentare due ventole e un design molto simile alla RTX 2070 Founders Edition. Ci dovrebbero essere anche due uscite DisplayPort, HDMI, DVI-I e USB Type-C.

Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per saperne di più in merito. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo certamente di tenervi aggiornati.