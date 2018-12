NVIDIA GeForce RTX 2060: presunto prezzo ufficiale e test con molti giochi

Dopo il gigantesco leak della giornata di ieri, NVIDIA GeForce RTX 2060 torna a far parlare di sé per via di importanti indiscrezioni relative al presunto prezzo ufficiale. Non mancano anche numerosi test con alcuni dei più importanti titoli del momento.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Guru3D, NVIDIA GeForce RTX 2060 dovrebbe essere annunciata il prossimo 7 gennaio e lanciata sul mercato già dal 15 gennaio, perlomeno per quanto riguarda gli USA. Per quanto riguarda le prestazioni lato gaming, come potete vedere dalla tabella presente qui sotto, sembra che queste si avvicinino a quelle offerte da una GTX 1070 Ti. Ovviamente è molto difficile fare un paragone del genere al momento attuale, ma speriamo in bene. Tutti i test sono stati condotti alla risoluzione 1920 x 1080 e con un PC montante un processore Intel Core i9-7900X e 16GB di RAM. Ma veniamo al prezzo: diverse fonti parlano di 350 dollari (circa 305 euro al cambio attuale) al lancio.

Vi ricordiamo che NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-300) dovrebbe disporre di 1920 CUDA core, 30 RT core, 240 tensor core, 120 TMU e 48 ROP. Base clock e Boost Clock dovrebbero essere rispettivamente di 1.365 e 1.680 MHz, per una potenza complessiva di circa 6,5 teraflop. La GPU dovrebbe essere da 6GB. La variante Founders Edition dovrebbe presentare due ventole e un design molto simile alla RTX 2070 Founders Edition. Ci dovrebbero essere anche due uscite DisplayPort, HDMI, DVI-I e USB Type-C.

La NVIDIA GeForce RTX 2060 sarà probabilmente annunciata nel keynote che precederà l'apertura dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas (8-12 gennaio).