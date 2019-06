NVIDIA GeForce RTX 2070 Super XC Gaming: la nuova scheda video compare su Amazon

Sembra proprio che NVIDIA abbia in serbo una bella sorpresa per gli amanti delle schede video RTX. Infatti, su Amazon sono iniziati a comparire, probabilmente a causa di un errore, i primi render e dettagli in merito a una GPU chiamata GeForce RTX 2070 Super XC Gaming. Le foto lasciano spazio a pochi dubbi: è molto probabile che la scheda esista.

In particolare, la denominazione "Super" lascia intendere che NVIDIA abbia intenzione di rilasciare una nuova gamma di schede video RTX "potenziate". Infatti, oltre alla RTX 2070 Super XC Gaming, su Amazon è comparsa anche la GPU RTX 2060 Super XC Ultra Gaming. La RTX 2070 Super XC Gaming è apparsa con un prezzo pari a 599,99 dollari, mentre la RTX 2060 Super XC Ultra Gaming veniva venduta a 499,99 dollari, prima che Amazon rimuovesse queste informazioni. La disponibilità per entrambe le schede era invece fissata per il prossimo 9 luglio, cosa che ci indica che probabilmente l'annuncio ufficiale di queste schede video è imminente.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la RTX 2070 Super XC Gaming dovrebbe disporre di 8GB di VRAM GDDR6, di una velocità di memoria di 14 Gbps, di un bus a 256 bit e di 2560 Cuda Core, mentre la RTX 2060 Super XC Ultra Gaming dovrebbe avere 8GB di VRAM GDDR6, una velocità di memoria di 14 Gbps, un bus a 256 bit e 2176 Cuda Core.

Insomma, a questo punto non ci resta che attendere che NVIDIA sveli ufficialmente queste schede "Super".