NVIDIA GeForce RTX 2070 torna a funzionare dopo un incendio

In un periodo in cui le GPU sono essenzialmente introvabili, uno dei peggiori incubi degli appassionati del mondo PC consiste nel fatto che la propria configurazione da gaming prenda fuoco. A qualcuno è realmente accaduto, ma la preziosa NVIDIA GeForce RTX 2070 è stata "salvata".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Hardware Info, nonché come potete vedere nel video caricato dal canale YouTube der8auer, il rivenditore tedesco Caseking ha deciso di lanciare un progetto chiamato "Kill my case", che si prefigge l'obiettivo di acquistare PC in pessimo stato e comprendere cosa si può fare. In parole povere, come fatto notare anche dalla fonte, si tratta di una sorta di "Pimp My Ride" (ve lo ricordate su MTV?) del mondo dei computer.

In questo contesto, Caseking ha comprato un PC finito al centro di un incendio. Le condizioni erano realmente pessime: in molti avrebbero affermato che non era possibile fare nulla. Tuttavia, in seguito a un'attenta analisi, der8auer è riuscito a scoprire alcuni componenti "funzionanti". Ad esempio, il processore è riuscito a "sopravvivere" all'incendio.

L'aspetto più sorprendente è tuttavia lo stato della GPU, che non ha subito particolari danni fisici. Ovviamente sono state necessarie delle operazioni di pulizia e l'utilizzo di azoto liquido per poter effettuare i giusti test, ma alla fine la scheda video è tornata a funzionare.