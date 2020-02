NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition, ecco l'unboxing ufficiale

NVIDIA ha pubblicato il video di unboxing per la GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition, la speciale scheda video nata dalla collaborazione con CD Projekt RED e personalizzata con i temi di Cyberpunk 2077, prossimo gioco in uscita dello studio polacco.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition non verrà messa in vendita e sarà possibile accaparrarsene una solo attraverso il concorso social indetto da NVIDIA e CD Projekt RED. Il video pubblicato oggi mostra per la prima volta la nuova versione della scheda grafica in tutta la sua bellezza. La scocca della scheda è interamente personalizzata con i colori e i temi di Cyberpunk 2077: il retro, completamente giallo, è attraversato da una striscia nera su cui è stato stampato il logo del gioco. L'altro lato presenta invece le due classiche ventole di dissipazione del calore, mentre il tradizionale logo laterale, solitamente di colore verde, è illuminato dal colore azzurro caratteristico del titolo.

Per quanto riguarda le caratteristiche, la NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition non si discosta dal modello originale e ne conserva tutte le peculiarità. Proprio oggi la popstar Grimes ha spoilerato la missione relativa al suo personaggio di Cyberpunk 2077, Lizzy Wizzy.