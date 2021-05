NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti spinta al limite: può supportare fino a 22 GB di memoria GDDR6

Mentre sul mercato continua la carenza di schede grafiche, con partner di NVIDIA e AMD costretti ad ammettere che le forniture di GPU sono diminuite, in rete i modder del settore continuano a mostrare le potenzialità di altre componenti come la più “vecchia” NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti che, a sorpresa, può supportare fino a 22 GB di memoria.

A scoprire questo dettaglio non da poco è stato il famoso modder russo VIK-on che, con un video pubblicato recentemente su YouTube, ha mostrato ancora una volta le sue abilità confermando che la scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti è effettivamente in grado di supportare fino a 22 GB di memoria GDDR6 sebbene il lancio fosse avvenuto originariamente con 11 GB e basta.

In ogni caso, l’esperienza di VIK-on è stata alquanto complicata dato che la NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti da lui ottenuta gli è giunta danneggiata a tal punto da non avviarsi. Durante le dovute riparazioni, VIK-on ha provato a vedere se un kit di modifiche implementato precedentemente sulla RTX 3070 poteva funzionare anche su tale scheda video, scoprendo a sorpresa che in tal modo è possibile raggiungere quota 22 GB di memoria GDDR6.

Non sono mancati anche i test del caso che, come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo, hanno confermato questo dato interessante. In futuro non mancherà anche un test su NVIDIA GeForce 3080 Ti al suo lancio, per vedere se il modder russo riuscirà a compiere altre imprese. È curioso notare come la GPU Turing TU102 lanciata nel 2018 dovrebbe vedere solamente un salto di 1 GB GDDR6X nella capacità di memoria vRAM con il chip successore presente, presumibilmente, nella vicinissima 3080 Ti. Trattandosi di indiscrezioni, però, consigliamo di prenderle cum grano salis.

Intanto sembrerebbe esserci un cambio di piani per quanto riguarda la stessa RTX 3080 Ti, dato che potrebbe giungere sul mercato a inizio giugno 2021.