Nvidia GeForce RTX 30 per notebook avvistate in un negozio olandese

A poche ore di distanza dalla notizia della nuova lineup di notebook Asus Rog Strix 2021 con Ryzen 9 5900HX e RTX 3080 per la prima volta insieme, un ulteriore aggiornamento sulle nuove GPU Nvidia Ampere Mobility arriva dal produttore olandese SKIKK, che ha recentemente aggiunto nel proprio configuratore per notebook l'intera Serie 30 di Nvidia.

L'azienda ha infatti elencato nel proprio shop online tutta la gamma di notebook con le nuove GPU Ampere da 15 e 17 pollici, tutti equipaggiati con processori Intel Comet Lake-H di decima generazione. L'aggiornamento a Tiger Lake-H è previsto per la metà del 2021.

Le schede video disponibili nel catalogo del negozio olandese sono:

Nvidia GeForce RTX 3060 con 6GB di ram GDDR6;

Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q con 8GB di VRAM GDDR6;

Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q con 16GB di VRAM GDDR6;

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da una base di 1.699 Euro per il modello con Intel Core i7-10875H e RTX 3060 con monitor 2K da 15 pollici con frequenza di aggiornamento a 165Hz per arrivare al top di gamma fissato a 2.599 Euro con i7-10870H, RTX 3080 Max-Q e display a 240Hz.

Ricordiamo che Nvidia ha già indetto una conferenza stampa per il 12 gennaio durante il CES 2021, andando a confermare la notizia dell'imminente lancio della Serie GeForce RTX 30 Mobility.