NVIDIA GeForce RTX 30 Mobility ufficiali: Resizable BAR e tutti i dettagli

Durante l'evento "GeForce RTX: Game On", tenutosi oggi 12 gennaio 2021 nel contesto dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), NVIDIA ha ufficializzato le nuove GPU della serie GeForce RTX 30 Mobility.

Queste ultime dispongono della tecnologia Resizable BAR, ovvero una sorta di risposta di NVIDIA a Smart Access Memory di AMD. Nel corso dell'evento l'azienda ha fatto diverse comparazioni tra l'ambito PC e quello console, facendo intuire che le nuove schede video mobili siano in grado di superare in certi casi le prestazioni di PlayStation 5.

Per mostrare in azione la nuova serie GeForce RTX 30 Mobility, NVIDIA ha fatto vedere un filmato in cui un utente giocava a Microsoft Flight Simulator mediante un laptop. In ogni caso, durante l'evento non sono arrivate molte informazioni dal punto di vista tecnico, ma è stato affermato che una RTX 3060 mobile può superare una GeForce RTX 2080 Super in termini di prestazioni. C'è inoltre un utilizzo dell'intelligenza artificiale per bilanciare le prestazioni e il rumore dei portatili. La RTX 3080 dispone di 16GB di memoria GDDR6, mentre la 3070 ha 8GB di VRAM. La RTX 3060 ha 6GB.

Per il resto, sono stati mostrati diversi laptop che montano le nuove GPU venduti a un prezzo di partenza vicino ai 999 dollari. Stando a quanto affermato da NVIDIA, questi portatili puntano a garantire buoni risultati in 1080p e 1440p (mediante la RTX 3070 e RTX 3080). I prodotti arriveranno a partire dal 26 gennaio 2021. Ci saranno oltre 70 modelli dai vari OEM. Alcuni di questi laptop dispongono di display a 240 Hz. Insomma, probabilmente ne vedremo delle belle in questo settore.

Ricordiamo che in precedenza NVIDIA, sempre durante l'evento "GeForce RTX: Game On", ha ufficializzato anche la scheda video RTX 3060 e nuovi giochi RTX/DLSS.

Vi ricordiamo che in data odierna abbiamo seguito in diretta su Twitch le conferenze di AMD e NVIDIA. Se volete rivederle, potete dare un'occhiata all'apposita replica.