NVIDIA GeForce RTX 3000, le GPU Ampere arriveranno mesi più tardi del previsto?

Qualche settimana fa, si parlava di un possibile annuncio delle GPU Ampere di NVIDIA già a marzo 2020, ma, ora che il mese si avvia alla conclusione, iniziano ad arrivare delle indiscrezioni non esattamente confortanti. Infatti, sembra che la serie GeForce RTX 3000 potrebbe arrivare più tardi del previsto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D, le schede video di NVIDIA dovrebbero essere annunciate a settembre 2020. Se confermato, si tratterebbe di un rinvio abbastanza consistente, dato che originariamente le GPU Ampere dovevano essere svelate nel corso della GDC di San Francisco, che si sarebbe dovuta tenere fisicamente dal 16 al 20 marzo 2020, ma è stata cancellata per via delle preoccupazioni legate al Coronavirus.

Inoltre, anche il Computex di Taipei, che poteva rivelarsi l'occasione giusta per NVIDIA, è stato rinviato per lo stesso motivo. In particolare, la kermesse si terrà dal 28 al 30 settembre 2020 ed è proprio in quel contesto che, stando alle ultime indiscrezioni, l'azienda potrebbe svelare la serie GeForce RTX 3000.

Insomma, sembra proprio che gli appassionati, che non aspettano altro che la lotta serrata con Navi, dovranno aspettare più del previsto. Nel frattempo, per maggiori dettagli su queste schede video, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle GPU Ampere.