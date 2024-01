NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB, online la scheda tecnica: uscirà a febbraio?

A inizio gennaio, una serie di leak sulla NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ci avevano fatto ipotizzare un lancio al CES 2024 per la scheda video entry-level del Team Verde. Sfortunatamente ciò non è avvenuto, ma la GPU di fascia bassa di NVIDIA sarebbe in arrivo nelle prossime settimane: ora, la sua scheda tecnica completa è finita online.

La scheda tecnica della RTX 3050 6 GB è stata riportata da Tom's Hardware, che ha svelato che la componente avrà una GPU GA106 in versione cut-down rispetto al chip utilizzato dalla RTX 3050 da 8 GB: oltre ad una riduzione di 2 GB della VRAM, infatti, ci sarà anche un "taglio" del numero di Streaming Multiprocessors (SMs) da 20 a 18 e di CUDA Core da 2.560 a 2.304.

Cambieranno anche le frequenze di clock della RTX 3050 6 GB, che si ridurranno da 1.552 MHz a 1.042 MHz (come clock di base) e da 1.777 MHz a 1.470 MHz (in boost). Con la riduzione della VRAM arriverà anche un'analoga contrazione del bus di memoria, che passerà dai 128 ai 96 bit. Il bandwidth complessivo scenderà da 224 GB/s a soli 168 GB/s, mentre il TDP della scheda si ridurrà da 130 W a 70 W.

Su queste basi, possiamo aspettarci che la RTX 3050 6 GB abbia delle prestazioni inferiori del 25% rispetto alla controparte da 8 GB, classificandosi come la scheda entry-level della linea RTX 30 su desktop sia in termini di prezzo che per quanto riguarda le performance. Secondo i rumor, infatti, la RTX 3050 6 GB costerà 350-400 Euro sul mercato europeo.

Con questa scheda, NVIDIA vorrebbe strappare la fascia bassa ad AMD, in un combattimento ad armi (quasi) pari con la Radeon RX 6500 XT del Team Rosso. A differenza di quest'ultima, però, la RTX 3050 6 GB arriverà con 2 GB di VRAM in più e con un TDP più basso. Secondo il portale VideoCardZ, la componente dovrebbe essere rilasciata nel mese di febbraio 2024.