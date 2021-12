NVIDIA GeForce RTX 3050 arriverà il 27 gennaio nei negozi? Gli ultimi rumor

Se ieri sono trapelate le specifiche della GPU RTX 3050 Desktop, oggi nuove indiscrezioni apparse online a sorpresa parlano di un nuovo periodo di lancio per la scheda video entry-level della famiglia GeForce RTX 3000. Fortunatamente non sembra molto distante, ma il problema resta lo stesso: quante unità arriveranno?

Innanzitutto, consigliamo già in apertura di valutare questi rumor cum grano salis in quanto l’informatore in questione è un nome da poco entrato nella community di tipster nel mondo delle schede video. Si tratta di hongxing2020 che, come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, ha semplicemente parlato del possibile lancio della NVIDIA GeForce RTX 3050 da 8 GB il 27 gennaio 2022. La presentazione però dovrebbe avvenire prima, dato che il leakster parla di tempistiche per l’arrivo “sugli scaffali”.

Di conseguenza, viene naturale pensare che la prima GPU desktop Ampere entry-level di NVIDIA verrà mostrata in un’occasione più importante come, ad esempio, il CES 2022. Proprio nella giornata di oggi è giunta conferma della presenza di AMD e Intel all’evento, mentre il gigante verde deve ancora rivelare data e orario della sua conferenza. In tale contesto si prevede la presentazione di GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 da 12 GB e 3070 Ti da 16 GB, ma nella lista potrebbe trovare spazio proprio GeForce RTX 3050. Sarà così? Staremo a vedere.

Per quanto riguarda il numero di unità che approderà sul mercato, la carenza di componenti su scala globale rende difficile pensare a una quantità elevata. I prezzi, però, dovrebbero essere più ragionevoli rispetto al resto della gamma RTX 3000. Anche questi dati saranno soggetti a conferma solamente a tempo debito.