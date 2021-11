NVIDIA GeForce RTX 3050 in arrivo per desktop? Il periodo di lancio previsto

La GPU RTX 3050 di casa NVIDIA è già disponibile su laptop e a oggi risulta essere la meno performante della famiglia GeForce d’ultima generazione. Tempo addietro si era discusso in rete del suo approdo come versione per desktop e, in queste ore, sono trapelate nuove informazioni al riguardo.

Come ripreso da VideoCardz, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 diventerà il nuovo punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un modello entry-level più economico (almeno lato MSRP, senza considerare scalper e rivenditori partner) ideale per 1080p e gaming senza particolari pretese.

Allo stato attuale sembrerebbe in fase di sviluppo finale in vista del lancio nel primo trimestre del 2022 per competere con la presunta AMD Radeon RX 6500XT. I tipster del settore avrebbero individuato, difatti, una scheda grafica denominata internamente PG190 SKU 70 e dotata di GPU GA106-150, il presunto chip atteso su RTX 3050; RTX 3050 Ti, invece, dovrebbe presentare una GPU diversa. Sempre stando alle tip degli informatori, la GeForce RTX 3050 dovrebbe avere prestazioni più elevate della GeForce GTX 1660 SUPER, ma comunque inferiori alla RTX 2060 da 12 GB attesa il mese prossimo.

Come se non bastasse, nella roadmap del team verde ci sarebbero anche le schede video RTX 3090 Ti, RTX 3080 da 12GB e RTX 3070 Ti da 16 GB. Ognuna di esse dovrebbe vedere la luce nel gennaio 2022 o comunque entro la prima metà del prossimo anno. Queste informazioni restano, come in altri casi, da prendere con le pinze.

Nel frattempo, NVIDIA ha svelato GauGAN2, l’IA che crea immagini strepitose da stringhe di testo.