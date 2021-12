NVIDIA GeForce RTX 3050 desktop, nuovi rumor: in arrivo versioni da 8GB e 4GB?

Poco dopo la pubblicazione delle specifiche ed i prezzi della RTX 3080 12GB, sul web hanno fatto capolino alcune nuove indiscrezioni sulla NVIDIA GeForce RTX 3050, condivisi dall'affidabile Kopite7Kimi.

A giudicare dal tweet pubblicato dall'affidabile leaker, NVIDIA avrebbe nuovamente cambiato le specifiche delle GPU desktop, per permetterle di competere con l'ARC Alchemist DG2-128 di Intel e Navi 24 di AMD che dovrebbero essere lanciate nel primo trimestre del 2022.

Come si può vedere, NVIDIA avrebbe intenzione di lanciare una variante con 8GB di memoria ed un'altra con 4GB. Entrambe saranno basate sulla Ampere GA106, che non dovrebbe tradursi in un incremento delle prestazioni esponenziale rispetto alle schede della serie GeForce 16.

La GeForce RTX 3050 da 8GB dovrebbe essere dotata della GPU GA106-150 con 2560 core, mentre quella da 4GB sarà basata sulla GA106-140 con 2340 core.

Il lancio sarebbe previsto per il CES 2022, presumibilmente durante la conferenza stampa in programma il 4 Gennaio 2022. In precedenza alcuni rumor puntavano al 27 Gennaio come data di lancio della GeForce RTX 3050 Desktop, ma probabilmente per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.