NVIDIA GeForce RTX 3050: i prezzi previsti per le varianti custom, da ASUS a ZOTAC

Il debutto odierno della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 ha già visto nei giorni precedenti un aumento dei prezzi presso alcuni rivenditori. In assenza di un modello Founders Edition di riferimento, infatti, spetta a produttori partner e negozi fissare dei prezzi più o meno vicini a quelli consigliati da NVIDIA. A quanto ammontano?

Grazie a GamersNexus abbiamo accesso all’elenco dei MSRP (prezzi consigliati dal produttore) forniti da NVIDIA ai partner ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI e ZOTAC. Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, le cifre in dollari si assestano tra la base di 250 Dollari e il picco di 489 Dollari per la versione ASUS ROG STRIX RTX 3050 OC, portata al massimo dal brand asiatico.

Nel caso di EVGA si rimane tra i 249 Dollari e i 329 Dollari, che dovrebbero tradursi in cifre tra i 250 e i 350 Euro. Questa stima, che differisce dalla conversione diretta, viene anche dalla NVIDIA GeForce RTX 3050 Eagle firmata Gigabyte da noi provata in questi giorni, la quale viene proposta a 285 Euro e che, nell’elenco ripreso da GamersNexus, parte da 249 Dollari (223 Euro circa al cambio attuale). In altre parole, sarà doveroso aspettarsi cifre più elevate rispetto al cambio diretto. Ciò varrà anche per i produttori partner restanti, ovvero MSI con i suoi modelli Aero ITX, Ventus 2X OC e Gaming X, e ZOTAC con i suoi Twin Edge e Twin Edge OC.

Giusto oggi abbiamo proprio visto, a questo proposito, le nuove ASUS GeForce RTX 3050 vendute a partire da 499 Euro.