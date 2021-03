NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti appare online grazie ad ASUS: esordirà su laptop?

NVIDIA potrebbe avere un asso nella manica da presentare nel corso del 2021, per allargare ulteriormente la famiglia di schede video della serie RTX 3000: sul sito del produttore taiwanese ASUS, infatti, è apparso un laptop da gaming dal nome TUF Dash F15 con come GPU una GeForce RTX 3050 Ti inedita.

Come ripreso anche dai colleghi di VideoCardz, sono presenti anche alcune informazioni interessanti sulle specifiche tecniche del prodotto: questa scheda video dovrebbe trattarsi di un’opzione entry-level con bus di memoria a 128 bit, TGP da 60 W e 4 GB di memoria GDDR6; non si parla ancora, però, della velocità di clock. In compenso, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti potrebbe trattarsi del primo modello con GPU GA107.

Al momento entrambe le parti non hanno risposto alle richieste di commenti riguardo questa indiscrezione, ma se si trattasse di un modello veramente in cantiere allora si parlerebbe di una sua apparizione principalmente su computer portatili da gaming dal prezzo di mercato inferiore ai 1.000 Dollari, considerato che attualmente è possibile trovare lo stesso laptop TUF Dash F15 con la sorella RTX 3060 a 1.099 Dollari nei principali siti di rivenditori statunitensi. Trattandosi però di semplici indiscrezioni, il consiglio rimane quello di prenderle con le pinze.

La rivale AMD, intanto, ha lanciato la nuova scheda grafica Radeon RX 6700 XT, sfidando così i modelli RTX 3070 e 3060 Ti. Rimanendo invece nel mondo NVIDIA, si starebbe consolidando l'idea che la scheda video NVIDIA GeForce 3080 Ti giungerà con blocco al mining e 12 GB di memoria GDDR6X.