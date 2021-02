NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 GB in arrivo il 25 Febbraio a 329 Dollari, è ufficiale!

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sulla GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA ha confermato che la scheda grafica GeForce RTX 3060 con 12GB di memoria sarà lanciata questo mese.

Il produttore ha spiegato che il lancio è in programma il 25 Febbraio alle ore 6 del Pacifico. La GPU, che nelle passate settimane era stata preannunciata anche da produttori di terze parti come Gigabyte ed ASUS, includerà 12 gigabyte di memoria GDDR6, e sarà basata sul chipset GA106, che proporrà un incremento delle prestazioni sostanziale.

La scheda tecnica dovrebbe essere completata da un TDP a 170W. Confermata anche l'architetture Ampere ed il processo produttivo ad 8 nanometri.

La memoria girerà su un'interfaccia bus a 192 bit con velocità di clock effettiva di 15,00 Gbps, con una larghezza di banda cumulativa di 360 GB/s, leggermente superiore al modello RTX 2060 da 6GB.

Resta ovviamente l'incognita della reperibilità, per le ragioni di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle ultime settimane. Nessuna informazione nemmeno sul possibile prezzo europeo ed italiano, e come sempre vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.