NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6GB, forse è ancora possibile

Attesa inizialmente proprio con 6 GB di VRAM GDDR6, la GPU GA106-300 presente sotto la scocca della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 è stata infine dotata di 12 GB di memoria dedicata, più veloce ma con un'ampiezza di banda inferiore rispetto al modello Ti.

Durante la presentazione ufficiale della RTX 3060 infatti, in molti sono rimasti spiazzati dalla notizia, soprattutto per via del minore quantitativo di VRAM presente nella sorella maggiore. Motivo poi spiegato per via del supporto a moduli singoli di capienza superiore sulla scheda video in arrivo.

A ormai pochissimi giorni dall'approdo sul mercato dell'attesissima RTX 3060 apprendiamo però dai colleghi di Videocardz che il modello da 6 GB di memoria VRAM potrebbe non essere stato accantonato del tutto.

Come riportato dalla fonte infatti, sembrerebbe che Palit, nota azienda partner di NVIDIA, abbia rilasciato dei documenti riservati riguardo il modello da 6 GB presso la South Korean National Radio Research Agency. La scheda video menzionata nel documento è il modello GeForce RTX 3060 Dual OC D6 6GB. Non è chiaro quindi se si tratti di un residuo della roadmap iniziale oppure di una vera e propria conferma di quanto potrebbe ancora accadere.

Sui modelli XX60 NVIDIA si è sempre dimostrata generosa riguardo le opzioni di scelta, con diverse alternative a tagli di memoria differenti, perciò è ancora possibile che un modello da 6 GB di VRAM possa rientrare nei piani del colosso delle GPU.