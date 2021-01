Nvidia GeForce RTX 3060 avrà una versione Founders Edition? Facciamo chiarezza

Annunciata durante il keynote Nvidia al CES 2021, la nuova Nvidia GeForce RTX 3060 arriverà sul mercato a febbraio con un prezzo di partenza di 329 Dollari e, stando alle fonti, la nuova GPU di fascia media di Nvidia sarà rilasciata solo per i produttori di schede custom.

Nessuna RTX 3060 Founders Edition all'orizzonte per Nvidia, che effettivamente non è mai stata mostrata in abbigliamento FE al keynote del 12 gennaio, ma solo nelle varianti custom.

I più attenti avranno già notato che sulla pagina dedicata sul sito Nvidia è effettivamente presente il render di una scheda con design Reference, ma questa immagine presenta una criticità: la presenza di un sistema di dissipazione di tipo blower senza alcun ingresso alimentazione aggiuntivo. Che la RTX 3060 abbia un TGP minore della 3060 Ti è risaputo, ma 170W contro 200W della sorella maggiore non giustificano in ogni caso l'assenza di alimentazione esterna.

Ricordiamo che la nuova GeForce RTX 3060 sarà basata sulla GPU GA106-300 a 8 nm con 3584 CUDA core e 6 GB di RAM GDDR6. Sebbene presenti memorie più veloci, presenta un bus limitato a 192-bit rispetto ai 256-bit della controparte Ti, con una larghezza di banda inferiore di ben 88 GB/s.

La riduzione del TGP ha permesso alle aziende partner di presentare soluzioni mini-ITX di questa GPU, aprendo le porte della Serie 30 di Nvidia ai computer Small Form Factor.