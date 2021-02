NVIDIA GeForce RTX 3060, ecco i benchmark di 3DMark e Superposition

Dpo aver appreso della bontà del nuovo chip GA106-300 su Ashes of the Singularity, torniamo a parlare della NVIDIA GeForce RTX 3060 e delle sue prestazioni grazie ai nuovi benchmark apparsi su 3DMark e Superposition.

La RTX 3060 è una scheda video rivolta alla fascia media del mercato ma con i suoi 12 GB di memoria GDDR6 ha suscitato non poco stupore per via di un taglio definito oversize per il segmento di destinazione. Ora però è giunto il momento di vederla finalmente in azione, grazie ai punteggi scovati dai colleghi di VideoCardz:

FireStrike Extreme - 10284;

FireStrike Ultra - 5012;

Time Spy Extreme - 4111;

TimeSpy - 8757;

Port royal - 5072;

Superposition 1080p Extreme - 5073.

Stando ai risultati ottenuti, la scheda si colloca a cavallo fra la RTX 2060 e la RTX 2060 Super, sfiorando a volte anche i risultati della RTX 2070. Non sembra esserci storia invece a confronto con la AMD Radeon RX 5700 XT, in grado di produrre un punteggio medio superiore del 13%, motivo per cui non dovrebbero esserci sorprese in seguito al lancio della RX 6700 XT.

Il chip grafico XX60 della Serie 3000 di NVIDIA è attesissimo dalla comunità per via del nuovo algoritmo anti-miner e di un prezzo di listino estremamente basso, che le consentirà, si spera, di superare alcuni colli di bottiglia del mercato per raggiungere finalmente il settore videoludico senza ritardi o speculazioni.