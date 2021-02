NVIDIA GeForce RTX 3060 in Italia: prezzi, modelli custom e disponibilità

Oggi 25 febbraio 2021 è il giorno della NVIDIA GeForce RTX 3060. Infatti, come ampiamente preannunciato, alle ore 18:00 nostrane sono state ufficialmente aperte le vendite anche per quel che concerne il mercato italiano. Risulta dunque utile fare il punto della situazione, tra prezzi, modelli custom e disponibilità.

Partiamo subito con il dire che la situazione è "concitata", in quanto il lancio in Italia ha visto sovraccarichi a praticamente tutti i rivenditori citati sul portale ufficiale di NVIDIA, tanto che alcuni di essi risultano ancora "non raggiungibili" al momento in cui scriviamo.

In ogni caso, il prezzo "base" della scheda video per l'Italia è fissato a partire da 339 euro, come confermato dalla società di Santa Clara mediante il suo sito Web ufficiale. Ricordiamo che la GPU dispone di 12GB di VRAM GDDR6, 3584 Cuda Core e TDP di 170W.

Per il resto, come spesso accade in queste situazioni, i prezzi della varianti custom messe in vendita dai vari produttori sono altri. Su queste pagine abbiamo già trattato i modelli di MSI, che partono da 429 euro, ma nella giornata odierna è arrivato l'annuncio da parte di altre terze parti.

Tra queste troviamo ASUS, che ha svelato tre modelli. ASUS ROG STRIX RTX 3060-O12G-GAMING costa 599 euro, ASUS TUF RTX 3060 O12G GAMING viene venduta a 549 euro e ASUS DUAL RTX 3060 12G costa 499 euro. In parole povere, ci sono 5 modelli di MSI e 3 modelli di ASUS.

In ogni caso, i prezzi citati potrebbero variare a seconda dei rivenditori. Ad esempio, uno di essi riporta 599 euro per ASUS TUF RTX 3060 O12G GAMING e 649,80 euro per ASUS ROG STRIX RTX 3060-O12G-GAMING.



Se volete approfondire l'argomento, potete farlo mediante la nostra recensione della ROG STRIX RTX 3060, uscita giusto poche ore fa.