NVIDIA GeForce RTX 3060, il listino degli store USA mostra i prezzi reali

Ormai mancano davvero pochissime ore all'arrivo sul mercato della NVIDIA GeForce RTX 3060, scheda video di fascia media in uscita oggi 25 febbraio alle 18 ora italiana , a un prezzo di partenza suggerito da NVIDIA di appena 329 dollari.

In rete nei giorni scorsi si sono rincorse le notizie sulle politiche dei prezzi adottate da alcuni store europei, che non ci hanno lasciato molta speranza circa la reale disponibilità di questa scheda al prezzo di listino fissato dalla casa madre.

La buona notizia è che store americani come Newegg e Best Buy hanno lasciato trapelare in rete i loro listini, di fatto smentendo il trend al rialzo. Esisteranno quindi delle versioni custom dal prezzo più elevato, ma anche diversi modelli al prezzo prestabilito:

PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB Dual Fan - $629.99 - Best Buy;

- Best Buy; PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB Single Fan - $624.99 - Best Buy;

- Best Buy; MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio 12G - $539.99 - Newegg;

- Newegg; Gigabyte Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G - $519.99 - Newegg;

- Newegg; MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G - $519.99 - Newegg;

- Newegg; Asus ROG Strix GeForce RTX 3060 OC - $519.99 - Newegg;

- Newegg; MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC - $499.99 - Newegg;

- Newegg; Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC - $499.99 - Newegg;

- Newegg; Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 - $499.99 - Newegg;

- Newegg; MSI Geforce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC - $499.99 - Best Buy;

- Best Buy; Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC - $489.99 - Newegg;

- Newegg; Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC - $479.99 - Newegg;

- Newegg; Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC - $459.99 - Newegg;

- Newegg; Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge - $399.99 - Newegg;

- Newegg; EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming - $399.99 - Newegg;

- Newegg; EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming - $389.99 - Best Buy;

- Best Buy; Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle - $329.99 - Newegg;

- Newegg; EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming - $329.99 - Newegg.

Ricordiamo che presto sarà possibile sapere anche il parere dei nostri esperti sul nuovo gioiellino di casa NVIDIA, il primo a presentare un algoritmo anti-mining.