NVIDIA GeForce RTX 3060 e mining, ora funziona anche in multi-GPU

Dopo aver appreso che l'Hashrate Limiter implementato da NVIDIA nella RTX 3060 era stato aggirato tramite dei driver in versione beta, abbiamo anche scoperto che questo driver era in grado di agire soltanto sulla GPU principale, se inserita in un rig con più di una RTX 3060.

Se inserite in un contesto con più GPU infatti, pur adottando i driver developer che rimuovono il blocco, se la RTX 3060 non è configurata come output video il blocco rimane in piedi, portando nel giro di pochi minuti l'hashrate da circa 50 MH/s giù sino a 25 MH/s.

A quanto pare però, anche questa limitazione è stata aggirata con successo. A dimostrarlo Andreas Schilling di HardwareLUXX in un post su Twitter.

Il metodo è piuttosto semplice ma risulta molto efficace. A quanto pare infatti, è sufficiente applicare una chiavetta dummy HDMI per far credere alla GPU di essere in output video per tornare a beneficiare del potenziale di mining della scheda, di fatto "ingannandola".

Nel video postato da Schilling, la RTX 3060 è stata inserita come scheda secondaria in un sistema con una RTX 2080 Ti come scheda principale e dedicata all'output video ed è ben visibile come l'utilizzo di una finta chiavetta HDMI è in grado di far credere alla GPU di essere in uscita video permettendole quindi di tornare a minare correttamente nella blockchain di Ethereum.

Nel frattempo, ricordiamo inoltre che sono spuntate online le prime NVIDIA CMP 30HX, schede dedicate al mining progettate dal team verde per scoraggiare questa pratica con le schede video tradizionali e riuscire in qualche modo a riportare la normalità nel mercato.