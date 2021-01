NVIDIA GeForce RTX 3060, presentate tre nuove varianti Mini-ITX custom

Dopo l’annuncio della nuova scheda grafica GeForce RTX 3060 da 12 GB di memoria da parte di NVIDIA, le varie aziende partner e fornitrici di modelli personalizzati hanno iniziato a presentare a loro volta le loro versioni ad hoc anche per computer desktop dalle dimensioni ridotte, ovvero le loro serie Mini-ITX.

Una delle prime è stata la taiwanese MSI, la quale ha annunciato sue varianti della serie AERO ITX (OC e non OC) durante la grande conferenza CES 2021 appena conclusasi. Al momento non risulta disponibile nel sito ufficiale, ma sono comunque apparse delle immagini in rete di cui potete vederne un esempio in calce all’articolo grazie a Videocardz. Le uscite di visualizzazione sono quelle standard e, come ci si può aspettare, una singola ventola a raffreddare la CPU. Non sono però noti dettagli riguardanti le velocità di clock.

Altro marchio che ha presentato le proprie GeForce RTX 3060 Mini-ITX custom è PALIT, il quale ha rivelato il modello StormX insieme alla variante RTX 3060 Dual: entrambe offrono i clock di riferimento comunicati da NVIDIA, come anche TGP predefinito e infine la stessa configurazione con singolo connettore a 8 pin per l’alimentazione. Mancano tuttora informazioni riguardanti la variante overclock, ma dovrebbe essere solo questione di tempo.

Infine, come potete vedere anche dall’immagine di copertina, anche Gainward ha lanciato Pegasus RTX 3060 in occasione del CES 2021, una variante custom con design a 2 slot e una ventola leggermente più larga. Lato uscite e connettività figurano tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1; lato velocità di clock, invece, la frequenza base è pari a 1320 MHz mentre boost si parla di 1777 MHz.

Ricordiamo poi che NVIDIA ha riconfermato la bassa disponibilità di GPU per il primo trimestre del 2021, o meglio fino ad aprile, mentre la rivale AMD starebbe lavorando per rendere i suoi modelli RX 6000 disponibili “al maggior numero di venditori possibili”.