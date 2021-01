Nvidia GeForce RTX 3060: i primi esemplari in viaggio già il 19 febbraio

Dopo avervi anticipato che molto probabilmente Nvidia non produrrà una versione Founders Edition della RTX 3060, torniamo sulla prossima GPU di fascia media della Serie 30 perché inizia a delinearsi la timeline definitiva riguardo il suo arrivo sul mercato consumer.

Stando alla fonte, i primi esemplari della nuova GPU Ampere riservati alla stampa verranno distribuiti attraverso i produttori partner di Nvidia a partire dal 19 febbraio e saranno sotto embargo per almeno una settimana.

La notizia porta in dote anche un'altra interessante novità. Le linee guida di Nvidia riguardo la distribuzione iniziale della nuova RTX 3060 impongono infatti ai produttori partner di includere nell'assortimento iniziale anche delle alternative al prezzo consigliato da Nvidia stessa. Ciò significa che, benché venga lasciato comunque un ampio spazio di manovra riguardo la politica dei prezzi delle singole schede video, soprattutto nelle ondate successive al lancio, almeno alcune delle schede video custom dovrebbero arrivare al day one prezzo consigliato.

Precedenti speculazioni suggerivano il 22 febbraio come data di lancio della nuova GPU Nvidia ma, se la distribuzione dei primi esemplari inizierà davvero il 19 dello stesso mese, appare quantomeno poco realistico che Nvidia voglia concedere meno di una settimana ai recensori per pubblicare i propri risultati. Motivo per cui, sempre secondo la fonte, molto probabilmente la nuova Ampere raggiungerà il mercato solo negli ultimi giorni del mese.

Non vediamo davvero l'ora di raccontarvi la nostra esperienza con la piccola di casa Nvidia, soprattutto dopo le conferme dell'arrivo delle versioni mini-ITX della nuova GPU con chip grafico GA106.