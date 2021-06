NVIDIA GeForce RTX 3060, la produzione verso una sostanziale impennata a luglio

Mentre accogliamo con piacere la notizia di una corposa riduzione dello street price delle GPU NVIDIA, emerge un altro interessante aspetto della faccenda. A quanto pare la stessa NVIDIA starebbe lavorando per aumentare la produzione nei prossimi mesi.

Nello specifico, secondo quanto riportato da ITHome, nel mese di luglio dovremmo assistere a un significativo aumento nelle scorte della RTX 3060 con hashrate limitato. Gran parte degli sforzi profusi da NVIDIA sarebbero rivolti verso l'approvvigionamento degli Internet Cafe, estremamente popolari in Cina, tramite forniture personalizzate e prive di particolari packaging.

Stando alla fonte, gli Internet Cafe sono già abilitati a effettuare i preorder dei quantitativi necessari alle loro attività commerciali e i primi ordini dovrebbero essere evasi già a partire dal 10 luglio.

Per quanto la notizia possa far storcere il naso, si tratta di un chiaro segno del miglioramento della condizione di shortage nel mercato delle GPU.

Quanto alla scheda in questione, ricordiamo che si tratta della proposta d'ingresso nella Serie 30 per sistemi desktop, una scheda che si è rivelata particolarmente capace di sostenere il peso della nuova generazione come dimostrato anche nella nostra recensione della ROG Strix RTX 3060. Una scheda, la 3060, che ha anche inaugurato la serie di GPU a Hashrate limitato, sebbene il blocco mining nella sua prima iterazione sia stato violato in meno di una settimana.