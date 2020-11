NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti compare online in render, foto e video

In seguito alle indiscrezioni relative al presunto rinvio del lancio, che a questo punto dovrebbe essere fissato per il 2 dicembre 2020, si torna a parlare dell'attesa scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Il motivo? Sono comparsi online i primi render, foto e video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Wccftech, è trapelata una presunta foto che sembra ritrarre la confezione di vendita della GPU. Più precisamente, come potete vedere nell'immagine presente in copertina, sembra che qualcuno sia già riuscito a mettere le mani sulla variante custom GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti con 8GB di memoria GDDR6.

Inoltre, nelle ultime ore questo modello della scheda video è apparsa anche nel portale di un rivenditore estero, che lo ha messo in vendita a 3699 ryal sauditi (circa 841 euro al cambio attuale). La comparsa della pagina relativa alla GPU ha visto anche la pubblicazione di alcuni render della scheda video, a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia.

Oltre, a questo, è trapelato anche un video che mostra delle presunte confezioni impilate l'una sull'altra della GeForce RTX 3060 Ti. Insomma, ormai sembrano esserci pochi dubbi in merito a ciò che sta per lanciare NVIDIA. Non ci resta che attendere maggiori informazioni, che potrebbero arrivare presto.