NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE si mostra online nelle prime foto

Dopo aver attirato l'attenzione con i primi benchmark, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (Founders Edition) torna a far parlare di sé a causa della comparsa di alcune foto che la mostrano da vicino. Queste ultime sono trapelate online nel corso delle ultime ore.

Stando anche a quanto riportato da Videocardz, il design è per certi versi simile a quello della NVIDIA GeForce RTX 3070 FE, ma ci sono alcune differenze e queste si possono notare anche in termini di colori. In ogni caso, la RTX 3060 Ti FE basata su GPU GA104-200 dovrebbe disporre di 8GB di memoria GDDR6 14Gbps, nonché di un bus a 256-bit. A completare le specifiche dovremmo trovare 4864 CUDA core con 182 Tensor core e 38 RT core. A quanto pare, l'obiettivo di NVIDIA é quello di lanciare una GPU più prestante della RTX 2080 SUPER a un prezzo più contenuto.

Infatti, quest'ultima negli Stati Uniti d'America costava 699 dollari al lancio, mentre i rumor descrivono che la RTX 3060 Ti Fe dovrebbe essere venduta a un prezzo di 399 dollari. Vi ricordiamo che il reveal di questa scheda video dovrebbe avvenire il 2 dicembre 2020, quindi mancano pochi giorni per saperne di più e scoprire se le indiscrezioni sono veritiere.

Per il resto, in calce alla notizia potete trovare le prime presunte foto della GPU, mentre tramite il link in fonte potete dare un'occhiata anche a immagini relative a vari modelli custom.