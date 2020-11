NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, lancio spostato da novembre a dicembre?

Secondo indiscrezioni precedenti riguardanti la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, il suo lancio era previsto per il 17 novembre; le voci più recenti diffuse da Expreview e Wccftech, però, suggeriscono che l’arrivo sul mercato verrà spostato al 2 dicembre, circa un mese dopo rispetto alla sorella maggiore RTX 3070.

La situazione non sarebbe cambiata per problemi con la produzione, secondo le suddette fonti, ma le vere motivazioni non sarebbero state diffuse con loro; essendo che la GPU deve essere ancora presentata, al momento le acque sarebbero ancora piuttosto calme sia tra fornitori e NVIDIA che utenti.

C’è però chi la attende trepidante, dato il suo prezzo atteso attorno ai 2049 yuan (circa 248 Euro al cambio attuale) e i 2999 yuan (circa 378 Euro) e le specifiche comunque allettanti: RTX 3060 Ti si tratterebbe infatti di una scheda grafica con GPU GA104-200 con 4864 Cuda Core, 8GB di memoria GDDR6 con clock a 14 Gbps, bus da 256 bit e larghezza di banda totale pari a 448 GB/s; per quanto riguarda invece il TBP, si parlerebbe di 180-200W.

Ma le indiscrezioni riguardo la gamma NVIDIA GeForce RTX 3000 non finiscono qui: stando a un rapporto pubblicato da Bloomberg, nel corso degli ultimi mesi del 2020 l’azienda di Jensen Huang potrebbe aumentare l’offerta delle schede grafiche per far fronte alle elevate domande da parte degli utenti. Ricordiamo inoltre che sul nostro sito è disponibile la recensione della NVIDIA RTX 3080, e che qualche giorno fa abbiamo pure pubblicato la review della NVIDIA RTX 3070 Founders Edition.