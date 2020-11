NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, trapelano in rete i possibili prezzi europei

I colleghi di Videocardz, con una nuova notizia pubblicata sulle loro pagine raccontano di aver ricevuto dei leak da varie fonti sui possibili prezzi europei delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze le indiscrezioni, in quanto non provenienti da fonti ufficiali.

Di seguito i prezzi trapelati da Lavtian Dateks e relativi alle varianti custom:

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE - 538.91 Euro

Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE OC - 525.98 Euro

Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC - 558.16 Euro

Gigabyte RTX 3060 Ti AORUS Master - 592.26 Euro

Inno3D RTX 3060 Ti Twin X2 OC - 502.23 Euro

Inno3D RTX 3060 Ti iChill X3 - 529.49 Euro

ZOTAC RTX 3060 Ti Twin Edge - 568.38 Euro

Per quanto riguarda la Founders Edition, invece, le uniche indicazioni dell'ultima ora provengono dagli Stati Uniti e riferiscono che dovrebbe costare 399 Dollari, mentre per le versioni di terze parti come si può vedere tramite l'elenco presente in apertura il range è tra i 502 ed i 592 Euro.

I leak sono davvero tanti: ad esempio un rivenditore spagnolo, XtremeMedia, ha la inserito la Gigabyte RTX 3060 Ti EAGLE a 483,90 Euro.

Qualche giorno era trapelata in alcune foto la GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition, a pochi giorni dai primi benchmark che erano stati pubblicati in rete sempre da Videocardz.