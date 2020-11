NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, trapelati online i benchmark: più veloce della 2080 SUPER?

In attesa del possibile lancio a dicembre della nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, online sarebbero trapelati i grafici dei suoi benchmark che la paragonano ad altri modelli della stessa azienda come le GPU GeForce 2060 SUPER e 2080 SUPER, svelando quanto sarà potente l’ultimo modello della serie 3000 in arrivo sul mercato.

A diffondere le immagini in rete, di cui potete vederne una in calce all’articolo, sono stati i colleghi di Videocardz: osservando i benchmark, la GeForce RTX 3060 Ti sembrerebbe funzionare meglio della GeForce RTX 2080 SUPER basata su Turing sotto tutti gli aspetti, il che la renderebbe un'opzione di gioco 1080p e persino 1440p piuttosto interessante per il rumoreggiato prezzo di 399 Dollari negli Stati Uniti.

Nello specifico, nei test delle prestazioni – risoluzione di 1440p e CPU Intel Core i9-10900K - NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ha fornito un aumento medio delle prestazioni del 5,5% rispetto alla RTX 2080 SUPER e un aumento medio delle prestazioni del 43,5% rispetto alla RTX 2060 SUPER nei vari titoli tripla A usati. Nel ray tracing, invece, la scheda grafica ha registrato un aumento delle performance del 44,75% rispetto alla RTX 2060 SUPER e del 9,5% rispetto RTX 2080 SUPER, grazie soprattutto ai core RT di seconda generazione. Infine, giungendo a creazione di contenuti e rendering, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti è più potente rispettivamente del 67,8% e del 36,3% in confronto a RTX 2060 SUPER e RTX 2080 SUPER.

E quali sono le presunte specifiche della GeForce RTX 3060 Ti? Si parla della GPU GA104-200 Ampere con 4864 CUDA Core, velocità di clock base di 1410 MHz e boost di 1665 MHz, per potenza di calcolo effettiva di 16,2 TFLOP; lato memoria, infine, ci dovrebbero essere 8 GB di memoria GDDR6 per 14 Gbps effettivi di velocità e una larghezza di banda totale di 448 GB/s. Ricordiamo però che queste sono tutte indiscrezioni, dunque consigliamo di prenderle con le pinze.

Intanto, se volete osservare un’anteprima della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, di recente sono apparse foto, video e render della variante custom GIGABYTE.