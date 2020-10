NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti verrà presentata il 17 novembre?

Indiscrezioni recenti diffuse da Guru3D davano la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti in arrivo sul mercato prossimamente, ma non era stata ancora diffusa una vera e propria data di lancio. Ci hanno pensato MyDrivers, Videocardz e Wccftech a far trapelare che la GPU potrebbe giungere sul mercato il 17 novembre; sarà davvero così?

In cantiere da molto tempo, la scheda grafica RTX 3060 Ti potrebbe porsi come un buon modello entry-level della nuova serie 3000, accessibile ad ancora più consumatori: stando a quanto riportato da Guru3D, infatti, essa sarebbe apparsa in preordine sul portale di un rivenditore asiatico a prezzi tra i 2049 yuan (circa 248 Euro al cambio attuale) e i 2999 yuan (circa 378 Euro).

Ma non mancano anche le possibili specifiche tecniche: RTX 3060 Ti dovrebbe essere dotata di una GPU GA104-200 con 4864 Cuda Core, 8GB di memoria GDDR6 con clock a 14 Gbps, bus da 256 bit e larghezza di banda totale pari a 448 GB/s; per quanto concerne il TBP, invece, si parlerebbe di circa 180-200W.

Si parla poi pure delle GPU NVIDIA GeForce RTX 30 per notebook e laptop: la serie Mobility basata su architettura Ampere sarebbe infatti prossima al lancio e composta dai modelli RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Max-Q (dall’efficienza ottimizzata) o Max-P (dalle prestazioni ottimizzate), tutti con velocità di clock e TDP ovviamente ridotti rispetto alle sorelle maggiori per non consumare troppe risorse ma garantire, allo stesso tempo, performance ottime su computer portatili. Non si sa, però, quando verranno presentate.