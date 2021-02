NVIDIA GeForce RTX 3060, trapelano i prezzi di alcune custom di MSI e Asus

Dopo aver scoperto che i primi negozi europei avevano iniziato ad alzare la valutazione delle NVIDIA GeForce RTX 3060, da oltreoceano apprendiamo finalmente i prezzi al dettaglio di alcune schede custom, confermando un trend al rialzo anche per il segmento di mercato più apprezzato dai gamer, per via del rapporto prezzo/prestazioni.

Probabilmente è ancora presto per capire se l'algoritmo anti-Mining di NVIDIA sortirà gli effetti sperati sul mercato. Di certo scoraggerà una percentuale di potenziali acquirenti, ma non determinerà necessariamente un aumento della disponibilità per i gamer, dal momento che le motivazioni dietro alla carenza di schede video nel mercato globale sono da accreditare a molti più attori.

Un negozio statunitense, probabilmente della Grande Distribuzione, ha lasciato trapelare le immagini delle prime scorte di modelli custom di questa scheda video, confermando che la RTX 3060 è già arrivata nei negozi fisici.

Stando alla fonte, le schede video mostrate avranno un prezzo di vendita al dettaglio superiore non solo al prezzo consigliato da NVIDIA per questo modello, ma anche rispetto al prezzo di listino della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti di 399 Dollari.

Passando ai prezzi dello store, la proposta migliore di MSI, la GeForce RTX 3060 Gaming X TRIO, sarà venduta a 514,99 Dollari. Sempre rimanendo su MSI, il modello Ventus X2 avrà un prezzo di partenza di 484,99 Dollari, poco meno rispetto alla variante TUF Gaming OC di Asus. Lievemente più in alto la Zotac RTX 3060 Twin Edge OC e la Asus ROG Strix OC che partiranno da 499,99 Dollari.