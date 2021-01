NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra appare online a sorpresa: come sarà?

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra potrebbe essere la prossima scheda grafica del colosso di Jensen Huang in arrivo sul mercato, una vera e propria sorpresa per molti appassionati del marchio dato che, fino a oggi, si parlava piuttosto dei modelli Ti e SUPER. La variante Ultra, per ora, sarebbe apparsa solo in una versione personalizzata firmata ASUS.

A riportare in esclusiva questa notizia sono i colleghi di Wccftech, i quali hanno scovato online proprio una GPU GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6 etichettata con la dicitura “Ultra”, di cui potete vedere un’immagine in calce all’articolo. Specificata sopra le suddette varianti Ti e SUPER, questa scheda grafica presenta un’interfaccia di memoria e delle soluzioni di raffreddamento decisamente di alta qualità, sebbene il design sia tutto sommato mainstream.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra presenta un design a 2,7 slot e un ampio rivestimento in alluminio con tre enormi ventole dotate di tecnologia 0dB, assieme a un dissipatore di calore composto da un enorme sistema di alette in alluminio con tubi in rame che lo attraversano. Non manca poi un PCB personalizzato e la configurazione dovrebbe essere a connettore singolo a 8 pin o doppio a 8 pin. Infine, troviamo anche una uscita HDMI e 3 DisplayPort.

A livello di prestazioni non sono note molte informazioni, se non che GeForce RTX 3060 Ultra sarà quasi sicuramente più potente della variante Ti e giungerà sul mercato dotata di più memoria rispetto anche ai modelli RTX 3070 e RTX 3080. Ci saranno poi diverse versioni personalizzate, sia firmate ROG STRIX che TUF Gaming, di cui si conosce già il codice (ASUS TUF-RTX3060U-O12G-Gaming). E il prezzo? Secondo Wccftech si aggirerà attorno ai 449 Dollari.

Non ci resta che attendere il keynote NVIDIA del 12 gennaio in occasione di CES 2021, dove invece ASUS potrebbe presentare i nuovi portatili da gaming della linea TUF. Rimanendo invece nel mondo NVIDIA, in rete si parla già della possibile scheda tecnica della RTX 4090.