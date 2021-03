NVIDIA GeForce RTX 3060, confermato: blocco mining Ethereum bypassato

Nonostante le numerose segnalazioni e la conseguente messa in discussione della veridicità circa la precedente notizia sul bypass dell'hashrate limiter sembra che, dopotutto, quanto riportato sulla NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 GB fosse vero.

Nessuna modifica al BIOS o ai driver. I miner cinesi sono riusciti a superare en bloc il Limiter imposto da NVIDIA sulla RTX 3060 senza operazioni di tipo invasivo.

Come riportato anche negli screenshot di PCWatch, la scheda è stata utilizzata per il mining di Ethereum su daggerhashimoto sul pool di Nicehash. I colleghi di PCWatch non hanno voluto divulgare la procedura, definita tuttavia relativamente semplice, per ovvie ragioni ma, conoscendo la rete, la sua diffusione non tarderà ad arrivare.

Passando alle performance, la RTX 3060 si è comportata decisamente bene, sfoderando i suoi quasi 50 MH/s con un consumo di circa 110W, ventole al 70% e temperature sbalorditive, intorno ai 33° C. La custom utilizzata nelle prove è una Colorful e viste le temperature si tratta sicuramente di un modello particolarmente efficiente.

Nelle prove, l'algoritmo è stato lasciato attivo per più di 8 minuti, dimostrando quindi che il blocco, che si attiva nei primi 5 minuti, è stato bypassato del tutto.

La RTX 3060 è stata lanciata sul mercato a fine febbraio in quantità decisamente superiori rispetto alle sorelle di fascia superiore ma la sua disponibilità reale è stata minata comunque da tutti i fattori che abbiamo approfondito nel nostro speciale dedicato al mercato delle schede video.