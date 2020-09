NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 e 3090: prezzi, bundle e disponibilità in Italia

NVIDIA ha annunciato le sue nuove schede video Ampere durante l'evento di oggi 1 settembre 2020. Tuttavia, nel corso della diretta sono stati forniti i prezzi delle GPU in dollari. Ora conosciamo anche quelli relativi all'Italia, insieme alla disponibilità di GeForce RTX 3070, 3080 e 3090 per quanto riguarda il nostro Paese.

Come potete vedere sul sito ufficiale di NVIDIA, il prezzo della Founders Edition della GeForce RTX 3070 è pari a 519 euro. La disponibilità per quel che concerne questa GPU partirà da ottobre 2020. Passando alla GeForce RTX 3080, la Founders Edition costa 719 euro in Italia e la disponibilità partirà dal 17 settembre 2020. Infine, la GeForce RTX 3090 costerà 1549 euro, nella sua Founders Edition, e sarà disponibile dal 24 settembre 2020.

Di seguito riassumiamo i prezzi e la disponibilità delle schede video Ampere.

NVIDIA GeForce RTX 3070: 519 euro , disponibilità a partire da ottobre 2020;

, disponibilità a partire da ottobre 2020; NVIDIA GeForce RTX 3080: 719 euro , disponibilità a partire dal 17 settembre 2020;

, disponibilità a partire dal 17 settembre 2020; NVIDIA GeForce RTX 3090: 1549 euro, disponibilità a partire dal 24 settembre 2020.

Non manca un bundle incluso nell'acquisto. Quest'ultimo include Watch Dogs: Legion (in digitale) e un abbonamento per un anno a GeForce NOW. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di NVIDIA.

Ovviamente, arriveranno anche delle varianti custom, che saranno disponibili tramite partner come ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac.

Per il resto, vi ricordiamo che potete vedere la replica dell'evento di presentazione sul nostro canale Twitch ufficiale.